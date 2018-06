Revelan cuánto ganan los parlamentarios en Chile

En el marco de la constitución en La Moneda de la Comisión de Modernización del Estado, La Tercera publicó un análisis sobre cuánto ganan los parlamentarios en Chile, siendo en varios casos más de diez veces superior al ingreso promedio y más de 30 al sueldo mínimo.



El reporte se realiza con base a la urgencia del Gobierno de promover la iniciativa que busca reducir la dieta parlamentaria, luego de que tanto el Presidente Sebastián Piñera como el timonel del Senado, Carlos Montes, coincidieran en que las remuneraciones son altas.



De esta forma, el medio informó que un diputado y un senador ganan $.9.349.851 bruto y que la renta líquida de estos varía según la edad que tengan, además de las cargas familiares o los beneficios tributarios que presenten.



Así, el promedio de los parlamentarios de la Cámara Alta bordea los $6.320.154, mientras que los de la Cámara Baja es de $6.602.482.



Dichos montos expresados no son los únicos que reciben, ya que también se suman otras asignaciones mensuales, las que fueron estipuladas por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, las cuales incluyen entre otros gastos operaciones, contratación de personal, pasajes en avión, etc.



Ante esto, el tope máximo de este ítem para los senadores es de $20.242.101, mientras que en los diputados es de $11.242.954.



Vale decir que frente a dicho escenario, algunos representantes del Frente Amplio, como Gabriel Boric y Giorgio Jackson, han propuesto que el sueldo de los parlamentarios no supere en más de 20 veces el salario mínimo, para que de esta forma esté cerca de los $5.500.000.



Sin embargo, con el actual escenario, algunas rentas equivalen a 34 veces el piso del país y 12 veces el ingreso promedio ($276 mil y $517 mil, respectivamente).