Revelan crudos relatos de abuso sexual por parte del exdiputado Patricio Hales

El exdiputado del PPD Patricio Hales vuelve a protagonizar acusaciones por acoso laboral, asunto por el que ya fue denunciado a la Cancillería en 2016 y que este sábado 11 de noviembre abordó en extenso la revista "Sábado".

Si bien en esa ocasión se absolvió al entonces renunciado embajador de Chile en Francia, se sumó una nueva serie de acusaciones en enero de este año, que incluyen a una exasesora del hogar, María Eugenia Soto, y sus propia hijastra, Elisa García-Huidobro, que actualmente se encuentran en Fiscalía por abuso sexual y amenazas.

En un crudo relato entregado al abogado Juan Pablo Hermosilla, y que comienza cuando la exempleada perdió a su madre y el entonces diputado en 2006 le propone trabajar puertas adentro en su casa con su hijo de siete años, la mujer detalló incidentes de índole sexual mientras la esposa del político no se encontraba en casa y tormentos hacia el pequeño.

Pero Hales no sólo habría protagonizado situaciones de abuso en su hogar. Marcela Díaz trabajó en su oficina distrital en Recoleta en 2003 como secretaria y narró situaciones donde hacía sentir culpables a sus colaboradoras. "Si yo estaba con falda me decía: "¿Qué es lo que tiene ahí abajo de la faldita?", indicó a la publicación.

Pero una de las confesiones más brutales viene de su propia hijastra. "Estábamos en el living de la casa de La Reina, viendo televisión. Todo estaba oscuro y él ahí, con bata. Me toma y se le empieza a agitar la respiración. Me empieza a sobajear y yo sentí que había algo raro. Mi recuerdo es que me paré y me fui. Yo no lo recordaba porque era una niña. Mi terapeuta me dijo que es muy difícil para un niño tener ese tipo de recuerdos, porque no pueden asimilarlo. Yo no sabía lo que era. Tenía 10 años", relató.

García Huidobro detalló que tuvo que entrar a una intensa serie de terapias que le han ayudado a sobrellevar la situación. "A mí me costó asumir que esto era real. En el momento pensé que tal vez había sido un cariño que había ido un poco más allá, o algo que me había imaginado. Pero con el trabajo con mi psicóloga, el tiempo y los efectos que tuvo en mí, empezaron a haber muchas señales de que esto efectivamente había sido así: real"

En el reportaje también se cuenta que la PDI elaboró un informe indicando que "si bien es cierto, hasta el momento, no es posible acreditar fehacientemente la existencia del delito sexual en contra de la víctima, en ningún caso se puede descartar toda vez que la misma sostiene y mantiene sus dichos, con un relato que se mantiene en el tiempo sin mayores modificaciones, que aparece además como creíble y auténtico, a lo que se suma el testimonio de testigos que dan cuenta del comportamiento impropio del imputado".

La revista "Sábado" buscó contactarse en varias oportunidades, desde julio de 2017, con el abogado de Patricio Hales, Hugo Rivera, para solicitar una entrevista en la que tanto Hales como su esposa, María de los Ángeles Swinburn, pudieran dar su versión de los hechos, asunto al que se negó, indicando además que las acusaciones "no tienen ningún sustento en la realidad".