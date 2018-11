Revelan audio del interrogatorio a Palma Salamanca tras el asesinato de Jaime Guzmán

Tras el anuncio del asilo político de Ricardo Palma Salamanca en Francia, se reveló el audio de su interrogatorio de 1991 donde relata el asesinato al senador Jaime Guzmán.

En el testimonio publicado por TVN, el entonces militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) detalla que en ese entonces le advirtió a Raúl Escobar Poblete, alias comandante Emilio, que "yo no quiero tener una participación directa en esto".

"No, me dijo, yo soy el encargado. Tú me cubres la espalda. Esa era mi tarea", añadió Palma Salamanca ante el comisario Jorge Barraza Riveros.

En el audio, también cuenta que se encontraban caracterizados con "un bigotito" y asegura que Guzmán "se había dado cuenta" de que lo seguían, porque "miró de reojo y se devolvió".

"Entonces, yo le dije a Emilio hay que retirarse, porque a lo mejor este tipo va a dar cuenta a la policía", puntualizó.

Palma Salamanca también entrega detalles del tiroteo y confiesa que dispara siete veces contra el entonces profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica.

El interrogatorio fue entregado al noticiero 24 horas por el subprefecto en retiro de la PDI, Gilberto Opazo, quien fue uno de los cuatro efectivos presente en esa instancia.

