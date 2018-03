Restos de un embrión humano fueron encontrados en supermercado de Concepción

En un supermercado de Concepción, una mujer avisó a Carabineros de que habría restos humanos en uno de los baños.

Tras el arribo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, se constató de que era un embrión de aproximadamente dos meses.

Jorge Bate, comisario de la PDI, señaló que "los encontramos al lado de una taza, no estaban en una bolsa si no que sueltos. No sabemos de la mujer, estamos realizando las pericias respectivas".

Una de las trabajadoras, en tanto, indicó que "vimos un poco de sangre y después cerraron el baño. Los clientes van y vienen, hay mucha gente y no vimos nada. Por las cámaras deberían sacar algo".