Restaurante de Chicureo denunció que Felipe Armas agredió al personal y se fue sin pagar

Un restaurante en Chicureo llamado Café Haussmann realizó una denuncia en su cuenta de Instagram asegurando que el actor chileno Felipe Armas agredió a los trabajadores del lugar y se retiró sin pagar su cuenta.

"Es una lástima tener que hacer esto, pero necesitamos ayuda para ubicar al actor chileno Felipe Armas", dice la publicación en la red social del local asegurando que "la mujer que andaba con él nos pidió que le fuéramos a cobrar a su oficina, pero no sabemos su nombre, dirección, etc".

