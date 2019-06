Reportaje: ¿Se acabó el sueño de la casa propia?

Por Camila Jara

Postproducción: Claudio Arellano

El sueño de la casa propia se ha convertido en eso, tan solo un sueño. Una meta que cuesta concretar debido a los ingresos de muchas parejas y familias chilenas que deja poco margen para el ahorro, en medio de un mercado inmobiliario que cada vez eleva más los precios.

Pero ¿Por qué se da esta situación? según el presidente de la Cámara chilena de la Construcción, Patricio Donoso, tendría relación con el aumento del valor del suelo y la falta de planos reguladores, lo que incluso repercutiría en la formación de nuevos campamentos en el país.

Y es que actualmente se pueden encontrar inmuebles que superan las 3.200 UF, es decir con un valor de $93 millones 820 mil pesos, en comunas en las que antes ese precio era inimaginable.

"Los departamentos están excesivamente caros, a partir de las 3 mil UF es recién el piso, las inmobiliarias piden renta de 1 millón 200 mil hacia arriba, es casi imposible lograr el sueño, es el sueño inalcanzable de la casa propia. En realidad lo que uno tiene que hacer, como solución, es complementar sueldo o estar en un lugar que no es cómodo para ti, con 2 mil UF no me alcanza ni siquiera para un departamento estudio", dijo Claudia Goler, de 28 años, profesora de Inglés en busca de cumplir el sueño de la casa propia.

En mayo de este año, el presidente de la CChC advirtió a empresarios y autoridades sobre una posible crisis social por el aumento en los precios. "La vivienda se está convirtiendo en un bien inalcanzable", precisó en ADN.

"Composición de oferta hay, lo que ha ido cambiando es la composición de esa oferta. Las viviendas de menor valor sin duda están siendo cada vez más escasas, en los datos de venta la demanda sigue activa, siguen aumentando los precios, lo que se está restrigiendo es la oferta porque cada vez es más difícil construir por escases de suelo, congelamiento, restricciones, por cuestionamientos a permisos. Los que quieran acceder a una vivienda como propietario va siendo más difícil y eso se traspasa a los valores de arriendo", expresó.





En siete comunas de la capital el precio del metro cuadrado de los departamentos supera los $2 millones de pesos. El valor más caro se encuentra en Vitacura, donde alcanza las 99,3 UF; le siguen Las Condes y Providencia.

En tanto en otras 22 comunas de la capital el precio del metro cuadrado se ubica sobre 1 millón de pesos, nos referimos a Estación Central, Cerrillos, Renca, Maipú, La Cisterna, entre otras. Pero ¿dónde se puede encontrar el precio más barato? En Lampa, donde se ofrecen viviendas desde las 34.2 UF por metro cuadrado.

En medio de esta problemática se anunció que el Banco Central bajó la tasa de interés de política monetaria a un 2.5%, un recorte que permitiría a las personas acceder a créditos en condiciones más favorables.

"Significa que le baja el costo de fondos en el cual los bancos se financian, y en resumen eso significa que para el banco financiarse es más barato para poder colocar un crédito en el mercado, y eso implica que el costo del crédito que toma el ciudadano es más barato, dado que al banco le hes más barato financiarse a través del Banco Central, por ende una línea de crédito, avance en efectivo u crédito hipotecario resulta más barato. Lo que se busca con esa herramienta al ser más barato las personas se animan a tomarlos y eso se inyecta en la economía", explicó el experto en educación financiera de Inversión Fácil, Cristián Lecaros.

El experto agregó también que es un buen momento para comprar un departamento porque las tasas están históricamente bajas, especialmente para el segmento "millenial", que puede tomar un crédito a 40 años. Sin embargo, se debe tener en considereación que se puede programar la compra de la casa a menos cantidad de años dependiendo de cada persona.





El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristían Monckeberg confirmó esta problemática y aseguró que hoy en día las familias más jóvenes prefieren arrendar antes que comprar.

"Hay señales importantes de que las familias más jóvenes están prefiriendo más arrendar que adquirir vivienda, porque postergan la decisión para más adelante por diferentes razones, por trabajo, porque no tienen certeza dónde van a vivir o porque no requieren una vivienda más amplia, o lo hacen cuando van avanzando en edad".

A pesar de los altos precios, son los millenials (personas que actualmente tienen entre 25 y 35 años), quienes se están arriesgando a comprar. Así lo dio a conocer un informe elaborado por la plataforma inmobiliaria TOCTOC.com ¿los motivos que incentivan a tomar esta decisión? serían la compra de la primera casa e invertir.

Se trata de compradores informados que comparan precios, analizan el barrio, y en la medida de lo posible evitan realizar la menor cantidad de trámites presenciales.