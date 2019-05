Reportaje: ¿Por qué debieran aumentar los castigos a quienes usan su celular mientras conducen?

Por Camila Jara

Postproducción por Carlos "Pol" González

Según datos de Carabineros de Chile, aproximadamente 32 mil accidentes se producen al año porque las personas no conducen atentas a las condiciones del tránsito.

El uso del celular o de distractores tecnológicos se ha convertido en uno de los principales factores de atropellos y colisiones por alcance.



Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguran que entre las distracciones más comunes están las que generan los propios ocupantes del vehículo, como los pensamientos personales, la manipulación de dispositivos electrónicos y el uso del celular, en especial el envío de mensajes a través de whatsapp. Una conducta peligrosa de la que peatones y automovilistas están concientes, pero que realizan igual. El año 2018 hubo 24 mil 631 accidentes y 150 personas fallecieron por no estar atentos a las condiciones del tránsito, razón por la cual se creó el proyecto de ley "No chat a bordo" de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, que tiene como propósito generar conciencia del peligro y dependencia a las redes sociales durante la conducción.

El secretario ejecutivo de CONASET, Luis Alberto Stuven, aseguró que el uso del dispositivo móvil durante la conducción produce la pérdida de reflejos que podrían llevar a un accidente fatal.

El proyecto de Ley "No chat a bordo" fue aprobado por la Cámara de Diputados con 122 votos a favor y 2 abstenciones, y se despachó al Senado, donde se encuentra en estudio.

La normativa tiene como principal objetivo, además de generar conciencia por el uso del celular mientras se maneja, cambiar la conducta de grave a gravísima, es decir el conducir y al mismo tiempo manipular el aparato se igualaría al hecho de no detenerse en luz roja o no detenerse en un disco pare. De esta forma el conductor recibirá una multa de 3 UTM que equivale a 145 mil pesos aproximadamente, y no de 1.5 UTM (poco más de 70 mil pesos) como lo es actualmente.

La legislación, además tiene como objetivo regular el comportamiento de los automovilistas durante la conducción y evitar que el desplazamiento de los mismos se vea afectado. Así lo dijo el gerente de Movilidad de Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar.

Pero a pesar de que esta normativa está pensada para todos los conductores, existe preocupación por la utilización de los celulares en el caso de taxistas y conductores de aplicaciones de transporte como Uber o Cabify, quienes lo emplean como herramienta de trabajo.

¿Cómo vamos a legislar una ley que autoriza el uso de aplicaciones sin regular la ley de uso del celular? Fue la pregunta que hizo Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia, en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado.

Un estudio de la mutual de seguridad determinó que los hombres, a diferencia de las mujeres, son quienes más utilizan el celular mientras conducen, los detalles los entregó Matías Salazar, subgerente de Seguridad Vial de Mutual de Seguridad

La conducción es una actividad que requiere de plena concentración y, por ende, cualquier distracción puede provocar consecuencias fatales. Si una persona se traslada a 120 kilometros por hora y se demora 8 segundos en contestar el celular, recorrerá 266 metros, y su cerebro se demorará entre 2 y 3 segundos en enviar la orden a su pie para frenar. Lo que incrementa, considerablemente, las posibilidades de sufrir un accidente con resultados fatales.