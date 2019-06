Reportaje periodístico revela supuesta vinculación de narcotráfico con el Partido Socialista

A semanas de las elecciones en el Partido Socialista, el reportaje periodístico realizado por Canal 13, da cuenta de la continuidad del vínculo de narcotraficantes con la colectividad en San Ramón. Se descubrió que exmilitantes del PS, expulsados por graves acusaciones e irregularidades, tuvieron participación en los comicios de dicha comuna.

El diputado del Partido Socialista, Marcelo Diaz, indicó que "yo creo que parte del problema es pretender responsabilizarme a mí de problemas que no tienen origen en mí. Es no querer ver la realidad, no querer darse cuenta que durante mucho tiempo se hizo vista gorda, porque resulta que era un bolsón de votos bastante importante. Yo no me voy a prestar para la ley del silencio porque yo creo que es la única forma de evitar que haya una captura del narcotráfico al Partido Socialista o a cualquier otra institución", señaló.

La mesa del Partido Socialista emitió un comunicado haciéndose cargo de lo denunciado por el reportaje, indicando que "de acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente, se ha resuelto solicitar del Tribunal Supremo que se pronuncie de oficio sobre eventuales irregularidades acaecidas el día de la elección partidaria en la comuna de San Ramón", dijo.

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, indicó que "los antecedentes que conocimos son de absoluta gravedad. Nuevamente vuelve a salir esta relación entre el narcotráfico y militantes que coincidentemente tienen el mismo domicilio. Esto debe ser aclarado", finaliza.