Reportaje dio cuenta de los últimos meses de Katherine Winter

Un extenso reportaje realizó el diario The Clinic con respecto a los últimos días de Katherine Winter, la joven de 16 años que fue encontrada muerta en una cafetería ubicada en Providencia en mayo pasado y que generó varias repercusiones en la opinión pública, a raíz de los antecedentes de ciberbullying y acoso que tenía la menor en su contra.



El relato recoge varios testimonios de adolescentes cercanas a la fallecida, quienes detallaron los meses previos a lo ocurrido, como por ejemplo la presentación de un cuento creado por ella en el que una adolescente se quita la vida tras un amorío tortuoso.



Dentro de lo contado, se expresa además por ejemplo que Winter dio signos de padecer una depresión tras finalizar una relación compleja, así como también la posible influencia de la serie 13 Reasons Why en la decisión que tomó en mayo pasado.



Ambos antecedentes fueron consignados por el Nido de Águilas, escuela en donde asistía Winter y que consignó que la familia no había presentado denuncias por situaciones de bullying o ciberbullying.



Lo particular del primer antecedente es que la joven habría recibido amenazas de que sus packs de imágenes en donde aparecía ligera de ropa serían compartidos en redes sociales. Aquello detonó que comenzara con actitudes vinculadas a la autolesión.



También, en el reportaje se revela que algunas madres de estudiantes de la escuela no dejaban que sus hijas se juntaran con Winter, puesto que la consideraban una mala influencia, por lo que generó una situación de soledad en la adolescente.



EL GRUPO DE FACEBOOK



Por otro lado, uno de los pasajes que da cuenta el trabajo periodístico de The Clinic es el alusivo a Millard Forso, un grupo en Facebook en donde los alumnos de cuarto medio del Nido de Águilas posteaban confesiones y comentarios acerca de las jóvenes de primero medio, de índole sexual. Justamente, los compañeros aseguran que Katherine vio este tipo de contenido relacionado a ella en este espacio en la red social.



Dichos posteos tendrían relación a lo ocurrido en una fiesta de cumpleaños que se llevó a cabo en el Mokaii Club de Plaza San Enrique, en donde Winter tuvo un encuentro con otro joven que presuntamente habría estado en una relación, lo que desencadenó una pelea con la hermana de la pareja involucrada.



Fue al día siguiente que los comentarios comenzaron en el grupo anteriormente señalado en Facebook, los cuales fueron de diverso tono y habría influido a nivel emocional en la adolescente, a tal punto que solo en unas jornadas posteriores ocurrió el incidente en la cafetería de Providencia.