Reparos en las rendiciones de cuentas en la Cancillería

Varios embajadores nacionales recibieron una carta -el día jueves 28 de diciembre de 2017- de la Dirección General Administrativa de la Cancillería, en la que se les informaban una serie de reparos por las rendiciones de cuentas de algunos representantes chilenos en el extranjero.

La misiva incluía un anexo que detallaba los cargos y fechas de esos gastos, la persona que los hizo y los números de los exámenes efectuados por la Dirección de Finanzas y Presupuesto. A los involucrados se les solicitaba la entrega de los "antecedentes aclaratorios" antes del día miércoles 31 de enero de 2018.

"En el evento que no resulte posible para US. la remisión de tales antecedentes o que no fuese posible aclarar los gastos reparados, se solicita el reintegro del monto previamente señalado, a más tardar, el 28 de febrero de 2018, para lo cual se sugiere tomar contactos con la Dirección de Finanzas y Presupuesto, unidad que le asesorará en tal gestión", indicaba el texto, según informa El Mercurio.

La carta la recibieron 250 jefes y exjefes de misión. Esto ocurre a meses de que la Contraloría General de la República iniciara una auditoría al Ministerio de Relaciones Exteriores y se abriera el jueves 19 de octubre de 2017 un juicio de cuentas, en contra de autoridades de la Cancillería -de diferentes gobiernos- por la supuesta responsabilidad en "perjudicar al patrimonio fiscal" por más de $208 millones (349.288 dólares).