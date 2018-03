Reos de Punta Peuco creen que Bachelet “jugó son sus sentimientos y moral”

Después de las palabras de la vocera de Michelle Bachelet, quien aseguró que durante su el mandato de estos cuatro años "no se pudo concretar el cierre de Punta Peuco", los internos del establecimiento penitencial lamentaron lo sucedido y el abogado de 80 ellos terminó lanzando duras declaraciones.

A través de una declaración que entregó Raúl Meza, indicaron que la exPresidenta "jugó con sus sentimientos y su moral", especialmente con la de los familiares de los internos.

ESTAS FUERON LAS DECLARACIONES DEL ABOGADO DE 8O INTERNOS DE PUNTA PEUCO

A raíz de las últimas declaraciones de la ex vocera de gobierno Paula Narváez en relación al cierre de Punta Peuco, y las del Ex Ministro de Justicia Jaime Campos, quiero manifestar lo siguiente:

Lamentamos profundamente la incertidumbre y la indefinición que tuvo la Ex Pdta Bachelet sobre la decisión de cerrar o no el penal de Punta Peuco, jugó con los sentimientos y la moral de los Internos de dicho penal y especialmente el de sus familiares.

Las palabras de la Ex vocera Narváez en las que indica que “estaba en un ámbito donde la Presidenta de acuerdo a sus propias facultades era lo que ella podía hacer, pero que también dependía de otras condiciones y de otras consideraciones de carácter legal, no se pudo en ese sentido”, y las del Ex Ministro Campos que dijo " No pudimos cerrarlo ", nos dan la razón sobre nuestra absoluta convicción jurídica que la Pdta Bachelet hizo una promesa de cerrar el penal de Punta Peuco a sabiendas que está no podía cumplirla por carecer de fundamentos legales, constitucionales, administrativo y técnicos que justificaran razonablemente que este penal debía cerrarse".

La única gran artífice y responsable de todas las especulaciones que existieron sobre el eventual cierre de Punta Peuco fue Michelle Bachelet que nunca tuvo la valentía y el coraje de decirle al país que era legalmente imposible cerrar dicho penal y por tanto que nunca iba a poder cumplir la promesa que asumió con las victimas de DDHH y sus familiares, jugando y dañando también los sentimientos de su propio sector.

Hoy los internos del penal de Punta Peuco celebran la llegada del nuevo gobierno de Sebastián Piñera y confían plenamente que cumplirá los compromisos que asumió durante su campaña presidencial que no solo se limitan a no cerrar el penal de Punta Peuco sino que a cumplir con el estado de derecho en favor de los procesados y condenados por causas de DDHH.

Hemos decidido continuar con la tramitación judicial de la demanda por discriminacion arbitraria ( Ley Zamudio) declarada admisible por el Juzgado de letras de Colina con el propósito de sentar un precedente judicial que consagre en una sentencia de un tribunal de justicia que el cierre del penal de Punta Peuco era un acto de discriminacion arbitraria en contra de reos mayores de edad por la sola circunstancia de haber pertenecido a las FFAA durante el Gobierno militar.

Después de una larga y compleja lucha en contra de las autoridades del gobierno de Bachelet, podemos decir con propiedad e invocar las palabras del extinto Gral Augusto Pinochet, " Misión Cumplida", el penal de Punta Peuco no fue cerrado durante el Gobierno de Michelle Bachelet.