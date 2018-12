Renuncia abogado de los cuatro excarabineros imputados por homicidio de Camilo Catrillanca

Durante este lunes, el abogado de los cuatro excarabineros formalizados por el homicidio de Camilo Catrillanca, Alexander Schneider, renunció a sus funciones, argumentando que no fue avisado del video en el que aparece Carlos Alarcón, quien manifestó que habían sido obligados a levantar falso testimonio con respecto al caso.



Al respecto, el defensor sostuvo, de acuerdo a Ahoranoticias que "me enteré del video exactamente igual que el resto de las personas. Producto de esta situación he tomado la decisión irrevocable de renunciar a este caso sobre los cuatro funcionarios, independiente que el que aparece en el video solo es uno de ellos".



Schneider profundizó en su postura, expresando que lo ocurrido no va con su forma ni la línea de defensa.



"No haré más comentarios al respecto ni nada, porque ya no soy el abogado. Se lo acabo de comunicar a ellos", cerró.