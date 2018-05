Reformalizan por delitos tributarios a Marco Enríquez-Ominami por caso SQM

A sólo días de que anunciara un receso en su vida política, el excandidato presidencial Marco Enríquez Ominami llegó hasta el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para ser reformalizado en el caso SQM, donde nuevamente se le imputaron delitos tributarios por el financiamiento de su campaña de 2009.

En la audiencia, el Ministerio Público agregó dos facturas ideológicamente falsas que suman $29 millones al monto que la minera no metálica le habría aportado a través de su filial S.A.

"He hecho un paréntesis en mi aspiración política, en mi combate político y no agregaré nada. He dicho muchas cosas, todas ciertas y pido que la justicia -confío en ella- opere. Creo que justicia que demora es justicia denegada, y es impropio algo que se demora ya casi tres años", afirmó Enríquez-Ominami.





El fiscal Rolando Ramírez, en tanto, detalló que durante la jornada "se tomó conocimiento por los hechos por los que hoy se le formaliza (al presidente del PRO)".

"Aparte de ser documentos tributarios falsos, tienen la particularidad de que son facturas afectas al impuesto al valor agregado, que respecto al imputado no tienen mayor modificación respecto a la imputación penal, sí lo tienen para la empresa que las contabilizó", agregó el persecutor.