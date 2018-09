Reforma al sistema de pensiones será presentada al Congreso en octubre

El Gobierno confirmó que en octubre será presentada la reforma a las pensiones, esperado por todos los actores y que ha generado la inquietud de la oposición, debido a que se están cumpliendo los tiempos para su presentación, que de acuerdo al propio Ejecutivo había sido dentro del primer semestre del mandato, el cual termina en septiembre.



Al respecto, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, remarcó que el próximo mes se presentará la iniciativa.



"El proyecto avanza. Es un proyecto grande, robusto, porque cambiar el sistema de pensiones no es solo cambiarlas hoy, que es urgente, sino que permanezca en el tiempo y que no haya que cambiarlo cada diez años. Este proyecto va a ingresar en octubre al Congreso y va a tener una discusión que esperemos que sea fructífera", dijo.



La autoridad señaló que la intención es la de no aplicar una retroexcavadora "ni imponer las cosas. Lo que vamos a hacer es presentar proyectos que mejoren de manera estable la pensión de los chilenos".



El avance de la reforma supera el 90% y que dio cuenta de una reunión con el Presidente Sebastián Piñera en la última jornada en el Palacio de La Moneda.