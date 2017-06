Rector UC por aborto: Habrá masiva renuncias de médicos si no se aprueba la objeción de conciencia

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se refirió en ADN Hoy a la polémica que se ha generado por la objeción de conciencia en proyecto de ley de aborto.

"Los parlamentarios no tienen idea de lo que significa un equipo de salud, donde hay distinto miembros que ejecutan distintas acciones", dijo.

En esa misma línea, Sánchez agregó "lo que va a ocurrir acá, si es que no se permite esa posibilidad, es que van a ver muchas renuncias al servicio de salud estatal de muchos profesionales que no se van a querer ver envueltos y obligados a ejecutar actos que no están dentro de su propia conciencia".

Asimismo, la máxima autoridad de la casa de estudios cuestionó la tramitación de la reforma de educación.

Esto, luego de que el jueves la comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachara el proyecto tras sesionar por 23 horas.

"He sido crítico a esta premura legislativa, de este espectáculo de trabajar 23 horas seguidas para sacar una ley que ha estado casi un año detenido en el parlamento", sostuvo.

"Me parece un espectáculo bastante triste y una muestra muy inadecuada de la responsabilidad legislativa (...) eso no permite ningún debate serio y lo más probable que en las próximas instancias se vean los errores", acotó.