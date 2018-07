Rector UC: Gobierno no está haciendo un reglamento de objeción "que se ajuste" a las personas

El jueves último, el Ministerio de Salud (Minsal) entregó a Contraloría el nuevo reglamento de objeción de conciencia en la Ley de Aborto en tres causales, tars haber sido impugnado por Contraloría. Y a juicio del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, "no hay una convicción detrás" por parte del Gobierno.

En entrevista con La Tercera, la autoridad se refirió al documento que deja en claro que las instituciones de salud que la apliquen no recibirán fondos estatales: "Nos parece que la objeción institucional está puesta en la ley diciendo que la institución podrá, de acuerdo a su ideario propio, ser objetora de conciencia, con todo un mecanismo al respecto. Los fondos públicos no pueden estar al arbitrio de las iniciativas estatales".

"En el proyecto de ley no aparecen restricciones y nos parece que no es el espíritu de la ley que un reglamento comience a ponerle restricciones a un derecho. Es inconstitucional negar un derecho fundamental a través de un reglamento. El derecho fundamental que la ley promueve es la objeción por instituciones, y este reglamento está acotando y negando ese derecho, poniéndole condiciones", aseveró.

Para el rector Sánchez, "el Gobierno no está haciendo un reglamento que se ajuste al bienestar de las personas, y me parece grave que no tenga esa mirada de bien común, sino solo la de evitarse problemas con la Contraloría".

¿Cuánto dejaría de recibir la UC de parte del Estado por estos convenios? "No es que dejemos de recibir. Es al revés. Nosotros ponemos recursos. La Universidad Católica dejaría de invertir $400 millones todos los años, así que no hay ningún detrimento económico, todo lo contrario", advirtió.