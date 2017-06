Rector UC criticó reforma a la educación superior: "El proyecto avanza sin cambios de fondo"

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, habló con respecto a varios temas que involucran a la entidad, como por ejemplo el proyecto de despenalización del aborto y de la reforma a la educación superior.



Con respecto a lo primero y principalmente al punto de que la objeción de conciencia solo podrá ser ejercida por el médico tratante y no por los otros profesionales del equipo de salud, expresó que "es una discriminación inaceptable, que refleja la falta de comprensión de lo que significa un equipo de salud. Los profesionales que lo integran requieren respeto y valoración de su trabajo, el que es vital en la realización de un procedimiento de este tipo y que no puede ser realizado si atenta contra su conciencia personal".



Sánchez recordó que en la red de salud UC Christus no se realizarán abortos, puesto que no se pondrá en peligro la vida de una madre.



Por el lado de la educación superior, el rector criticó que "las indicaciones sustitutivas representan una gran desilusión" y que el mayor riesgo que presenta el proyecto es el grave daño a la autonomía del sistema, a raíz de la fijación de cupos y aranceles, además de la propuesta del nuevo sistema de admisión universitaria.



"El proyecto avanza sin cambios de fondo, que son los que el país necesita para proyectarnos a futuro. Estamos a tiempo, pero se requiere conocimiento, experiencia y decisión para realizar los cambios que el proyecto exige", indicó.