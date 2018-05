Rector de la PUC y denuncias de abusos: "Algunos procesos se han demorado más de lo que deberían"

Mirna Schindler, ADN

A sólo días del fin de la histórica toma de la casa central de la Pontificia Universidad Católica, motivada por las denuncias de una exfuncionaria y una alumna de haber sufrido graves abusos en la institución, el rector Ignacio Sánchez dialogó con ADN, donde descartó "que hayamos protegido" a uno de los denunciados y "desatendido" a una de las víctimas, así como también conminó a estudiantes de movimientos feministas a que "nos ayuden a complementar y mejorar los protocolos".

Quiero partir con la situación que le afectó a una ex funcionaria de su universidad, que se querelló contra quien fuera su marido y entonces decano de la Facultad de Matemáticas. Ella dice que tanto la casa de estudios como usted nunca atendieron debidamente la gravedad de los hechos denunciados.

Conozco a Marcela López, ella era una funcionaria, secretaria en el Campus Oriente. Conocí el problema matrimonial y problema de denuncia que tuvieron en su caso. La recibí en una oportunidad, de manera larga y tranquila, para escuchar su situación. También recibí a su marido, el profesor Chuaqui. Después de recibirla, pedí en la dirección del personal a la señora María Rosa Millán, la directora de ese momento, que la acompañara y la asesorara en todos los términos de acompañamiento psicológico y en los temas legales para un juicio que se presentó en la justicia ordinaria, antes de presentarse al interior de la universidad, por lo tanto, tenía que seguir ese camino. Este juicio, del cual no tengo los detalles, porque es un juicio de estas dos personas, siguió los caminos habituales y ha tenido fallos en los tribunales de justicia con una ratificación de ese fallo en la Corte de Apelaciones. Más que hablar de los resultados de ese fallo, lo que puedo decir es que en lo personal la recibí, porque me parecía que era importante escucharla, y después como rector activé los canales de acompañamiento y asesoramiento, como lo hubiera hecho con otras personas.

Como usted dice efectivamente este caso se presentó en la discusión con las voceras de la toma de la casa central y más que volver a analizar el caso o volver a discutir en lo que se hizo, lo que yo ofrecí a las voceras y ellas aceptaron con agrado, es recibirla. La voy a recibir, no sé si hoy día, mañana o el lunes, porque ella tenía problemas de horario, pero yo he manifestado mi voluntad para recibirla en mi oficina con también la directora de personal. Básicamente, para qué recibirla, más que nada para escucharla, porque yo creo que ella tiene un gran dolor con el cual yo no puedo hacer más que empatizar. Cuando hay una situación de ruptura matrimonial, cuando hay un hijo entremedio, cuando hay un dolor así yo creo que todos tenemos que empatizar con esa situación. Yo quiero recibirla, escucharla y si ella de mi parte esperaba más y se decepcionó con mi actitud, yo no tengo ningún problema en pedirle las disculpas personales como persona, porque no quisiera que ese dolor siga avanzando.

Independiente de lo que pasó con la justicia, la exfuncionaria acusa que no contó con apoyo de la universidad, más allá que el Departamento de Sicología la trató. De ese informe se desprende que era víctima de violencia intrafamiliar y fue hostigada hasta que renunciara. ¿Puede ser que haya pasado algo así y usted no haya sabido?

Yo creo que esto no fue así, porque, como digo, la directora de personal, María Rosa Millán, hizo este seguimiento y en el momento en el que ella renuncia a la institución de manera voluntaria nosotros, para que ella tomara todas las decisiones de la forma más tranquila y libre posible, le pedimos al presidente del sindicato, don Héctor Flores, que la acompañara y don Héctor estuvo en todas las negociaciones acompañándola para que tomara una decisión tranquila. Yo siento que si ella se asesora y si ella tuvo la libertad o no de tomar la decisión de renuncia voluntaria con todos los beneficios que la universidad le entregó como una renuncia, para apoyarla en esa decisión, me parece que como todo en la vida, todos puedes haber hecho las cosas mejor, pero la voluntad de la universidad fue entregarle el apoyo y entender su situación y que ella tomara sus decisiones dentro de una decisión difícil. Héctor Flores sigue siendo el presidente actualmente, he conversado con él estos últimos días sobre esta situación, y él hizo su mejor esfuerzo por apoyarla y asesorarla.





¿Usted descarta que, a priori, hayan protegido al decano de entonces, Martín Chuaqui, y desatendido la gravedad de las denuncias de Marcela López?

Yo descarto de plano que hayamos protegido al profesor Martín Chuaqui y descarto que hayamos desatendido a Marcela. Creo que hicimos el mejor esfuerzo por acompañarla, no puedo criticar que ella tenga la sensación de que ese acompañamiento no fue suficiente. Eso tengo que aceptarlo porque es una percepción que legítimamente ella pueda tener, pero nosotros no protegimos al profesor Chuaqui y tampoco siento que desatendimos su solicitud.

En su petitorio, las alumnas que participaron de la toma de la casa central le piden que despida a este funcionario, ¿cómo les responde?

Esa solicitud de desvinculación efectivamente Mirna estuvo en el acta de la reunión del día sábado y nosotros discutimos ampliamente cuáles eran los conocimientos y la situación. Y en el acta del día domingo la solicitud de desvinculación desapareció completamente y quedamos en que yo me iba a reunir con Marcela, que le iba a explicar todo lo que habíamos querido hacer y que iba a escuchar su dolor y postura, y en ese sentido quedamos en acuerdo. La solicitud de desvinculación las estudiantes entendieron que no era razonable plantear.

Pasemos al caso de Francisca Montecinos, estudiante de la Escuela de Arte y que refiere a un caso puntual que le ocurrió. Alega, como otras alumnas, que la universidad no responde debidamente, que no se les cree y pasan de ser víctimas de hechos como éste a victimarias. ¿Cuánto de ello puede estar ocurriendo efectivamente?

Cada uno de estos casos es una situación muy grave y dolorosa, y que obviamente afecta a la persona de manera muy dura, muy compleja. Por lo tanto, en primer término hay que entender el dolor de cada víctima, pero también hay que aplicar los protocolos y los lineamientos que nosotros hemos en conjunto creado para evitar que estos casos tengan la prolongación y la impunidad que podrían tener…

Ellas dicen que eso es lo que ocurre…

Claro, lo que pasa es que yo he conversado mucho con ellas y les digo lo siguiente: las denuncias tienen que hacerse en los canales donde las denuncias tienen que seguirse. No sacamos nada con denunciar en una secretaría de género de estudiantes. Y que esa denuncia se quede ahí. Uno puede recibir la denuncia en esa secretaría de genero de estudiantes, pero tiene que ir a secretaria general, tiene que hacerse una denuncia formal en los canales de la universidad, que la universidad se ha propuesto para hacer la investigación, para citar a los denunciados, para citar a la denunciante, parta poner a todos los testigos y sacar una resolución.





Pero insisten que eso no termina sucediendo…

Es que para que ocurra, lo primero que tiene que ocurrir es que se conozca la denuncia. Por eso Mirna, es muy importante su pregunta y que los medios de comunicación no han querido ver, no solamente en la Católica, sino que en todas las universidades que el primer paso es la denuncia frente al organismo encargado de llevar a cabo estos procesos. Si después de la denuncia, en el caso nuestro, la secretaría general, hay uno, dos o más casos que no se lleven a cabo, bueno, nosotros tenemos que saber y eso tiene que ser conocido por las autoridades de la universidad, pero eso no es así. Yo le pongo un caso, en algunas de estas organizaciones estudiantiles hay 40 casos, lo han dicho, 40 casos, y no más de 7 u 8 están en secretaría general, qué pasa con los otros 30, dónde quedan.

Lo que pasa es que lo que dicen las alumnas es que son tan criticadas, porque usted lo ha visto, la alumna cuestiona, la alumna denuncia y luego viene siendo apuntada incluso por sus propios pares, o sea, por eso es tan importante los protocolos y como las universidad protege finalmente a la víctima, no?

Sí, pero en ese sentido, no tiene una relación el hecho de denunciar en la secretaría general con que lo apunten los estudiantes o los pares, porque las denuncias en secretaría general se manejan con una confidencialidad completa, entonces si usted hace la denuncia y usted por escrito dice 'esto me pasó', la secretaría general va a citarlo a usted, a los denunciantes y a los testigos, y lo va a hacer de manera confidencial, segura y ojalá cada vez más expedita. Nosotros hacemos autocrítica en el hecho de que efectivamente algunos procesos se han demorado más de lo que deberían demorarse. Un proceso así -ojala uno pudiera sacarlo adelante en tres cuatro meses- son complejos, hay muchas personas que entrevistar, hay un debido proceso que tenemos que hacer, hay veces que se alargan y cuando un proceso se alarga más de un año es un dolor permanente para todos y créame que también para nosotros, porque no podemos dar respuesta a una solicitud muy importante. Pero, Mirna, es muy importante una denuncia responsable, una canalización. Yo celebro que estas organizaciones estudiantiles acojan a los estudiantes para darles un apoyo, para escucharlos, pero ellos por favor que sean responsables en canalizar esto y ahí tienen mi compromiso de que esto se va a hacer con la mayor rigurosidad y prontitud. Y en el tema de los protocolos que usted me preguntaba, nosotros hemos convocado a todas las estudiantes y en este caso, el movimiento feminista que estuvo en la toma y otros movimientos que también han participado de estas temáticas, para que nos ayuden a complementar y mejorar los protocolos. Eso es muy importante que ellas colaboren con la puesta en marcha y la corrección de los errores que el protocolo tenga, como todo protocolo va a tener una marcha blanca que va a dejar al descubierto los errores o las omisiones que esto pueda tener y para eso ellas son las que más nos van a ayudar.

¿Dicho protocolo, cambios y mejoramiento, suponen que para la universidad va a ser tan atendido un hecho que ocurre dentro de un territorio universitario o fuera de éste, pero en el marco de alumnos que están vinculados a la universidad?

Nosotros tenemos que considerar los aspectos legales de la pregunta que usted me hace. Si algo ocurre en los espacios universitarios, por supuesto que la secretaría general tiene toda la potestad legal para investigar u derivar a la fiscalía lo que corresponda de los tribunales ordinarios, si algo ocurre fuera de la universidad en un espacio no universitario, en una fiesta o una situación que la universidad no tienen ninguna potestad, lo que nosotros tenemos que hacer es acoger la denuncia, tomar las medidas internas, separación de los estudiantes de sus clases, medidas de ese tipo; apoyar desde el punto de vista sicológico y legal a las víctimas, pero poner todo esto en consideración de la justicia ordinaria, ellas tienen que entender que la justicia ordinaria no puede quedar al margen o excluida de una actitud, de una violencia, de un acto agresivo, de una violación o de un acoso que ha ocurrido fuera de la universidad en donde la universidad solamente puede acompañar, puede constatar, puede tomar las medidas internas, pero necesariamente tiene que informar, en conjunto con la víctima, a los tribunales ordinarios.