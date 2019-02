Rapa Nui: 'Donde nos devuelvan un Moai, dejaremos otro realizado por nuestros artistas'

Los habitantes de Rapa Nui están en campaña para recuperar los Moai que diversos países y organizaciones han sacado de la isla desde hace un par de siglos, ofreciendo a cambio una estatua creada por ellos, pero sin su valor simbólico ya que no representaría a sus antepasados.

Así, la municipalidad de La Serena recibió un nuevo Moai que fue tallado por artesanos de la isla y que fue instalado en la ciudad tras ser bautizado como "La Serena Cielo Blanco".



Moai La Serena Cielo Blanco



El presidente de la comunidad Mau Henua, Camilo Rapu, señaló que la acción "se contextualiza en lo que hemos anunciado: Donde nos devuelvan un Moai, dejaremos otro realizado por nuestros artistas. Nos interesa promover nuestra cultura y a la vez recuperar nuestros tesoros patrimoniales. Esto es lo mismo que hemos planteado al museo de Londres, a la municipalidad de Viña del Mar y a todos los lugares en el mundo en donde se encuentran piezas de nuestra isla".

La comunidad entregó una lista de las principales piezas arqueológicas y Moai en Chile y el resto del mundo que tienen el anhelo de recuperar en un futuro cercano:

1.- Londres. En 1868, el Hoa Hakananai’a. Moai sobre el cual el Ministro de Bienes Nacionales y la Cancillería realizan gestiones para su retorno. Un “regalo” para la Reina Victoria que terminó donando al museo. El Moai fue sacado en el marco de la destrucción de su instalación natural. La gran casa de Orongo en la que estaba emplazado.



2.- En el museo de Londres están tres tablillas rongorongo.



3.- Chile. Corbeta chilena O’Higgins en 1870, extrajo varias piezas. Hoy formarían parte del Museo de Historia Natural de Santiago.



4.- Museo Fonck de Viña del Mar, moai One Makihi, llevado en 1953 y una cabeza de Moai.



5.- Museo de La Serena, desde 1950 Moai "Rangi Tea" “regalado” por la comunidad Rapa Nui.



6.- París. 1872, ciudadanos franceses derribaron los moais del ahu Vaihu. En la oportunidad destruyeron un Moai para cortar su cabeza y llevársela. La pieza está en el Museo del Hombre de París. Otras fuentes nos indican que estaría en otro museo, el Museo Branly.



7.- En el museo de Louvre de Paris, existe una cabeza de 1,70 metros de altura, que tiene una data de los siglos XI y XV. Esto habría llegado ahí por un regalo del Gobierno de Chile en 1935.



8.- Bruselas. Francia y Bélgica realizaron una expedición a la isla entre 1934 y 1935. Según los informes de varios cronistas se llevaron varios objetos; entre ellos moai llamado Pou Hakanononga, que hoy está el Museo Real de Bruselas.



9.- Bélgica, en la Biblioteca de la Universidad Católica de Lovaina, se guarda la tablilla Keiti.



10.- Estados Unidos. 1886, buque norteamericano se llevó una cabeza de moai. Lo llevado de la isla está en el Smithsonian Museum of Natural History de Washington D.C., donde también se encuentran dos tablillas rongorongo.



11.- Otro “regalo” de la Embajada de Chile en los Estados Unidos del Metropolitan Museum of Art de New York. Se trata de una cabeza cortada en el ahu O’Pepe. (1,19 metros de alto. Realizada en los siglos XII y XVII)



12.- Nueva Zelanda, desde 1929 una cabeza de Moai que en algún momento estuvo en Tahití.



13.- Buenos Aires. También un “regalo” de la comunidad rapanui al presidente Carlos Ibáñez del Campo quien a su vez lo obsequio.