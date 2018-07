Ramón Llao reconoce agresiones a expareja: "La violencia fue mutua"

El actor Ramón Llao reveló que fue protagonista de un episodio de violencia con una expareja hace más de 20 años.

En su cuenta de Instagram, aseguró que fue contactado por una periodista este miércoles para referirse al caso relatado por la mujer y confesó que "debo decir que efectivamente ocurrió un episodio de ese tipo".

"Recuerdo con claridad lo sucedido, una situación que de haber estado en nuestras manos y nosotros en nuestros cabales, jamás debió haber ocurrido", añadió.

Llao subrayó que "no quiero referirme al hecho con eufemismos, no quiero justificar mi actuar, no quiero explicar lo inexplicable. Hace más de 20 años vivimos con esta persona una situación de violencia física, donde además hubo destrucción de inmobiliario".





Según el actor, "la violencia fue mutua" y agregó que "no quiero excusarme de manera anticipada por ello, pero al menos puedo señalar que se trató de una situación puntual, de un día, por cierto, un mal día".

Sin decir el nombre de la mujer, explica que "las inexperiencias y el excesivo consumo de alcohol y drogas, nos llevó a desembocar en un problema que tuvo que tener sino una solución: dejar de agredirnos, y para dejar de agredirnos debimos dejar de vernos".

Llao confesó que "aquel incidente marcó en mí un antes y un después. Un incidente que no debió haber ocurrido nunca, pero que sucedió; ello me obligó a reflexionar y, luego de vivir un proceso interno muy doloroso, llevarme a la convicción que no podía permitir que en mi vida algo similar pudiese nuevamente siquiera llegar a ocurrir".

