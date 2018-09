Rafael Garay: "Llevo 24 meses de abstinencia"

Durante este lunes, el ingeniero comercial Rafael Garay prestó declaración en el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en el marco de la investigación que lo mantiene como imputado por el delito de estafa en contra de 29 personas.



La exfigura de la televisión chilena detalló que "están los documentos de los días 30 de cada mes, es decir el resultado. En algunos casos de transferencia que recibían de la inversión supuesta, entonces hay un documento. Pero que alguien me haya pedido algún detalle de una empresa o un mercado específico o de un área en específica, eso nunca ocurrió".



Garay descartó que tuviese un modelo personalizado, como aseveró el abogado de uno de los querellantes, además de que negó haber manipulado a sus víctimas.



"No puedo haber buscado personas que no conocía y que me hayan contactado. Si alguien me llama o contacta a través de una red social, y yo nunca la he visto o hablado con ella, cómo iba yo a contactar a una persona. Me generó mucho ruido y amargura el comentario del abogado", dijo.



Por otro lado, Garay también contó que sufría de alcoholismo, además de contar con un trastorno límite de personalidad no tratado, al igual que reiterar que intentó suicidarse con una inyección de insulina.



"Hoy, a dos años de los hechos, puedo ver que en ese momento estaba ahogado, asfixiado, destruido. La diferencia es total. Llevo 24 meses de abstinencia alcohólica. Soy agradecido del proceso. Recuperé a mi pareja, he visto a mi hijo crecer. Soy consciente de la enfermedad que tenía. Hoy tengo atención, apoyo psicológico, tratamiento psiquiátrico", sostuvo.