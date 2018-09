Quintero: número no menor de personas llegó al hospital con síntomas de intoxicación

Informe de Pedro Garrido, corresponsal de ADN



Se iniciaron las clases en Quintero y Puchuncaví y se generó lo que se temía, puesto que un número no menor de alumnos llegó al hospital de Quintero, quienes presentaron síntomas de intoxicación.



Los vecinos del sector han denunciado que varios estudiantes están siendo atendidos de manera preventiva, con el fin de que se evite su llegada a centros asistenciales. En rigor, fueron durante el lunes 57 personas, mientras que este martes fue una veintena más la que tuvieron problemas.



Al respecto, los padres de los niños están preocupados puesto que a su juicio no se han tomado medidas concretas, a pesar de que estos continúan presentando síntomas.



Sobre la situación, la Seremi de Educación, Patricia Colarte, manifestó que se está trabajando en las últimas jornadas para remediar rápidamente lo que son estas crisis medioambientales, incluso realizando limpieza de colegios, peso a que algunos de ellos no han sido entregados y se espera que se terminan las faenas en las últimas jornadas.



"Hay otras medidas más puntuales que se están implementando, como lugares en donde pueda haber situación de atención de alumnos, pero en general estas son medidas de mitigación", afirmó.



Las autoridades no han entregado detalles al respecto a qué ocurrió y por qué están llegando nuevos casos. A través de un comunicado, aseguraron que se está trabajando en la reducción de emisiones y evitar así todo tipo de intoxicación, en un compromiso realizado con el ministerio del Medioambiente, mientras se pronuncia Contraloría con respecto a la alerta sanitaria.