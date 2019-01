'¿Querí que te mate?': Joven difundió violenta agresión de su expareja a través de redes sociales

Una joven llamada Consuelo A. Vergara compartió a través de su cuenta de Instagram el registro de la violenta agresión de su pareja, cuando ella lo enfrentó por haberle sido infiel.

En la publicación, la mujer escribió que hace un año conoció al joven, de quien se enamoró completamente y con quien incluso compartió hogar, ya que él no tenía un lugar estable donde vivir.

De acuerdo a lo dicho por la joven, en un principio la relación funcionaba bien, asegurando que él "se mandaba 'cagás' pero nada muy terrible", por lo que siguió con él.

Luego de un tiempo, se percató que su pololo le era infiel con una mujer de 25 años y que le mentía "respecto a CASI todo sobre él, sobre sus relaciones, sobre su familia y adicciones", agregando que trató de ayudarlo y sacarlo de sus "juntas drogadictas", asegurando que "lo paqueaba e intentaba controlarlo" porque "cualquier persona se volvería la más desconfiada si ves que no tiene pudor al serte infiel y te puede mentir en la cara sin arrugarse".

"Luego, un día, empezó con un empujón contra la pared y nunca paró, fueron los PEORES 3 MESES DE MI VIDA, me mordía la cara y orejas, me tenía los brazos verdes siempre y dedos marcados. Ya era algo de todos los días y yo no sabía qué hacer, ya nadie me pescaba y no sabía a quien contarle, seguía creyendo que él iba a parar y me convencía de seguir con él porque es un experto manipulando", contó sobre los primeros golpes.

Sin embargo, un día su hermana se percató de los moretones en su espalda, por lo que decidió contarle a su madre, quien "me sacó la venda" y logró hacerla entender que tenía que terminar con él.

Por su parte, en el video se puede ver cómo él la agrede y le grita: "¿Querí que te mate?", mientras se acerca violentamente para golpearla.