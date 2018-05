Qué situaciones se consideran acoso sexual en los protocolos ministeriales

El Servicio Civil estableció en 2015 que todos los ministerios debían tener un protocolo escrito que estableciera los procedimientos a seguir ante casos de acoso sexual. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género envió un oficio esta semana para que se verificara su existencia y se actualizaran esos documentos.

La Secretaría General de Gobierno (Segegob) precisa que 22 de las 23 carteras tienen un protocolo, con excepción del Ministerio de la Mujer, que está elaborando un texto para enfrentar estos casos en sus dependencias. La Tercera informa que tuvo acceso a ocho de esos protocolos ministeriales.

"Tenemos un compañero de trabajo que insistentemente nos invita a almorzar, intentando generar una cercanía con nosotras que nos incomoda. No obstante de que varias veces le hemos comentado que no nos gusta esta situación, él sigue con esa actitud, por lo que decidimos presentar una denuncia", es el relato de uno de las denuncias que ha recibido el Ministerio del Trabajo y que se considera acoso sexual.





En el Ministerio de Bienes Nacionales se detalla que el acoso sexual puede ocurrir entre personas de diferente o mismo género y condena el "comportamiento no verbal de naturaleza sexual", que contempla desde la exhibición de fotografías obscenas o pornográficas hasta "miradas lascivas, silbidos y gestos".

En el Ministerio del Deporte se consideran acoso "cartas, correos electrónicos, misivas con características sexuales", y quienes reciben las denuncias son los jefes de recursos humanos, directivos de la asociación de funcionarios o integrantes del comité de ética. La mayoría de los ministerios estableció un sistema de denuncias, ya sea escrito por carta o en un formulario online, de manera personal o anónima.

Sorprende que la Segegob especifique que "no se considerarán como conductas o manifestaciones de acoso sexual las siguientes: piropos o comentarios generales sobre apariencia física. Bromas o comentarios sexistas. Chistes con contenido o lectura sexual, con tal de que no se personalicen. Comentarios de tipo sexual dirigidos con la intención de provocar turbación, enojo o malestar, y no con la intención de obtener una gratificación sexual".