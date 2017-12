Puntaje nacional: "Estoy dividido entre estudiar música o ingeniería civil industrial"

Este martes se reveló que hubo un total de 151 puntajes nacionales en la versión 2017 de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

Un caso especial es el de Benjamín Tapia Haro, estudiante del colegio Rubén Castro diurno de Viña del Mar y puntaje nacional en Matemáticas, quien confesó a Emol que aún no ha decidido qué estudiar.

"Me llamaron el viernes desde el Mineduc para contarme que había sido puntaje nacional. Me hicieron un par de preguntas de cómo me había preparado y el sábado en la mañana me llegó el correo de confirmación desde La Moneda para el desayuno", relató.

El estudiante admitió que "me dediqué los tres primeros años de media a mejorar mi NEM y en cuarto medio me enfoqué 100% en la PSU".

Sin embargo, confesó que "aún estoy dividido entre estudiar música o ingeniería civil industrial".

Desde la educación básica, Tapia ha ido perfeccionando su técnica en instrumentos como el violín, el piano y el acordeón, e incluso ha adquirido experiencia como músico callejero.

El joven se debate entre matricularse en la Universidad Técnica Federico Santa María o "dedicarme a estudiar música. Todavía está la opción".