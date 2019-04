Puente Alto, pioneros en plan antidrogas: 'El colegio debe ser una especie de segundo hogar'

Bajo el nombre de “Elige Vivir Sin Drogas”, el Gobierno presentó su nuevo plan para combatir el consumo de drogas en la población, especialmente entre los niños y jóvenes chilenos, quienes lideran el ranking de consumo de marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta médica de la región americana, según la Encuesta Nacional en Población Escolar 2017 de Senda.

Esta iniciativa está inspirada en Planet Youth, un sistema antidrogas creado en Islandia y que ya funciona en 22 países de Europa y África, que tiene como objetivo convocar a un acuerdo social que comprometa a todos los actores –desde las familias hasta los establecimientos educacionales y autoridades– a generar oportunidades para que los niños y jóvenes practiquen deportes, desarrollen sus habilidades artísticas y crezcan en ambientes seguros, previniendo su vínculo con las drogas.

Si bien “Elige Vivir Sin Drogas” nace como respuesta a las cifras entregadas por Senda, en Puente Alto inflan pecho al asegurar ser pioneros en esta materia a nivel país, pues llevan cinco años implementando esta estrategia, a través de su programa de Extensión Horaria.

“En 2014 echamos a andar el programa de Extensión Horaria en nuestros colegios, donde le entregamos a los estudiantes el espacio, tiempo y herramientas necesarias para desarrollar sus habilidades deportivas, artísticas y culturales”, comenta el alcalde Germán Codina.

Este programa municipal permite que los escolares escojan actividades de su interés y las practiquen entre las 15:30 y 19:30 horas, mientras los padres se encuentran trabajando, evitando así que los mejores queden expuestos a situaciones riesgosas fuera de la jornada escolar.

“Soy de los que creen que el colegio debe ser una especie de segundo hogar. Ahí están los profesores, tutores y compañeros que les brindan apoyo, cariño y acompañamiento. Muchos estudiantes está atravesando la pubertad y conversar con ellos les permite entender los procesos que les toca vivir, tomar decisiones importantes y minimizar las equivocadas que puedan marcar sus vidas”, añade el jefe comunal.

La Extensión Horaria en Puente Alto busca formar jóvenes integrales, ofreciendo educación de calidad y complementarla al plan curricular para quienes participen adquieran nuevas herramientas y habilidades en lugares protegidos, previniendo conductas de riesgo.

Al respecto, el alcalde Codina hace hincapié en que “lenguaje, matemática, historia y ciencias son materias importantes, que están cubiertas en el aula. Después de las 15:30 horas fomentamos otras áreas que son igual de importantes y que pueden ser fundamentales para que nuestros niños digan no a la tentación de drogas”.





“No hay plata mejor invertida que en nuestros jóvenes”

En el anuncio de “Elige Vivir Sin Drogas”, el Presidente Sebastián Piñera sostuvo que sacar adelante este plan tendrá un costo de $512 millones anual y abarcará 50 comunas de Chile. Sin embargo, la Municipalidad de Puente Alto al año destina más de $600 millones y actualmente cuentan con 6.234 alumnos beneficiados.

“Esto no lo vemos como un gasto, sino como una inversión. Y no hay mejor plata invertida que la que se destina en fortalecer la autoestima de nuestros jóvenes y brindarles la oportunidad de desarrollar sus competencias. En el fondo, apostamos por no criminalizar a niños y jóvenes y darle alternativas para que se puedan expresar a gusto. Me parece que el colegio es el lugar ideal para que germinen sus habilidades y valores”, manifiesta la máxima autoridad comunal.

Respecto al programa presentado por el Gobierno, el alcalde Codina asegura valorar este tipo de iniciativas: “Van en el sentido correcto. Pero creo que año a año, deberá fortalecer, entregar más recursos y sumar nuevas comunas al desarrollo del plan. En Puente Alto hemos demostrado que tiene un efecto tremendamente positivo y nos alegraría saber que se está replicando en otros lugares”.

Extensión Nocturna ofrece una amplia oferta de talleres artísticos y deportivos, que van desde teatro, artes circenses, música, básquetbol, fútbol y hasta un convenio con la fundación de Fernando González para clases de tenis.