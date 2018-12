Puente Alto consiguió su primer puntaje nacional proveniente de colegio municipal

Tras conocerse los 209 puntajes nacionales en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), uno de ellos por primera vez en la historia pertenece a un colegio municipal de Puente Alto.

Se trata de José Morales, quien estudió en el Liceo Bicentenario San Pedro de dicha comuna, logró la máxima puntuación en el examen de matemáticas y pretende estudiar geología en la Universidad de Chile.

"Estaba jugando un juego online, cuando me llaman por teléfono para darme la noticia. Al principio no creía y pensé que me estaban 'leseando', pero después me dio mi Rut y ahí comencé a tomarle el peso a lo que me decían”, comentó.

Además, el joven de 18 años confesó que "terminé la prueba dudando de lo que había respondido, porque si bien sabía cómo sacar ese cálculo, la presión a veces juega malas pasadas".

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, manifestó que el resultado "demuestra que en Puente Alto tenemos alumnos que se esfuerzan por salir adelante, que buscan un mejor futuro".

"Es un doble mérito, porque todo su desarrollo educativo proviene de establecimientos municipales, y a eso debemos apuntar, a la excelencia en la educación pública", sentenció el jefe comunal.