Psiquiatra: "La gente con lo que apaga la angustia en Chile es con bencina, con alcohol"

El psiquiatra Juan Ariel Zúñiga, jefe de Salud Mental de los centros médicos VidaIntegra, conversó en La Prueba de ADN acerca del Día Internacional de la Salud Mental señalando que "después del alcoholismo los trastornos más comunes en Chile son trastornos de ansiedad".

"La angustia crónica sí produce depresión", señaló el experto comentando que "la gente con lo que apaga la angustia en Chile es con bencina, con alcohol, y ahí volvimos al círculo vicioso".

Para el especialista es preocupante el aumento del alcoholismo en los jóvenes y las mujeres en Chile: "Tengo pacientes de 22 años con cirrosis hepática", señaló sobre este problema histórico del país.

Dentro de los otros problemas mentales el experto destacó que "hay gente que ha perdido muchos trabajos porque sufren de crisis de pánico", quienes "se la bancan porque la estigmatización en Chile es muy heavy".

Esa estigmatización se notó con el caso de la enfermedad mental de Gabriel Boric: "Visibilizó el problema. No se hablaba del Trastorno Obsesivo-Compulsivo en Chile hace no sé cuántos años", explicando que "la gente tiende a confundir los rasgos de personalidad obsesiva (...) Un TOC es cuando vienen pensamientos invasivos a tu mente y que no puedes evitar".