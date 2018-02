Prueba de ADN confirmó caso de bebés cambiados en Hospital de Coyhaique

Se confirmó lo que se sospechaba. Tras realizar una prueba de ADN se pudo determinar que efectivamente el 7 de enero de 1993 dos lactantes fueron cambiados de sus respectivas familias en el Hospital de Coyhaique.

Un reportaje efectuado por Televisión Nacional de Chile hace algunas semanas, mostró como la madre de uno de ellos, Patricia Galleguillos, hablaba de la búsqueda que ha realizado de su verdadero hijo biológico, ya que tenía pruebas anteriores que le aseguraban que la niña que había criado todos estos años no era suya.

El hijo de Patricia era Sebastián, pero en el centro hospitalario le entregaron a Rina Mansilla, y viceversa. Por ende, ambas madres vivieron por un largo tiempo con hijos intercambiados.

"A la edad que tengo quiero disfrutarlo, tratar de estar con el siempre; ya que no puede estar cuando era bebé… con mucha pena a la vez, por no estar cuando más me necesitaba, pero sé que con la fe en Dios voy a salir adelante", señaló Rina en entrevista con 24 horas.

El Hospital de Coyhaique por su parte, realizó un sumario para determinar responsabilidades de sus trabajadores en el bullado caso.