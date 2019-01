Proyecto que incentiva la donación de órganos se frenó en el Congreso por falta de acuerdo

Bajo discusión inmediata se buscó la modificación del proyecto de donación universal de órganos, el cual tiene como fin recalificar el listado de no donantes.

Pero la iniciativa fue frenada en el Senado por falta de acuerdo.

"Hago un llamado a rechazar el informe que establece hasta cuatro años para ratificar la decisión de no donar ante el registro civil. Nosotros en un primer informe propusimos seis meses", fue la intervención del presidente de la Comisión de Salud, senador Guido Girardi (PPD), según consignó La Tercera.

Al no lograrse un acuerdo de las comisiones unidas de Hacienda y Salud, es que un grupo de parlamentarios rechazó la propuesta.

Y al contrario de lo dicho por Girardi, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) apeló a la unanimidad lograda por las resoluciones del informe para buscar la aprobación, consignó el medio nacional.

"Esa votación hoy día se desconoce, me parece lógico volver a preguntarle a alguien nuevamente si quiere ser donante, pero no por Ley decirle que se equivocó en no querer serlo, me parece un abuso legislativo", expresó.

Este proyecto se quiso agilizar producto de la muerte del niño que era prioridad nacional, Joaquín Adasme. Finalmente los parlamentarios decidieron darse un nuevo plazo para que se reúnan las comisiones y lograr llegar a un acuerdo.