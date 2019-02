Proyecto de nuevo Código Penal contemplará delitos de violación de intimidad en internet

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, anticipó que el proyecto de un nuevo código penal contemplará delitos relacionados a la violación de la intimidad en Internet, a propósito del caso Nido, cuyos usuarios, en uno de sus foros, subían fotos de mujeres sin consentimiento y realizaban amenazas y hostigamiento.

"La situación penal que presenta el caso Nido es muy compleja porque se trata de figuras y conductas nuevas que, aprovechando las tecnologías, comenten actos verdaderamente criminales", dijo el secretario de Estado.

"Sin embargo, no todos ellos están debidamente recogidas en la legislación penal actual y ahí que en nuestro anteproyecto de Código Penal se ha considerado un texto nuevo que recoge el delito de exhibición no consentida de registro de contenido sexual, que ha sido grabada en forma consentida pero que no pretende que ésta se difunda", agregó.

Una vez que el sitio saliera a la luz, la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) ha recibido más de 230 testimonios de mujeres víctimas de exposición de sus fotos en Nido.