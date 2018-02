Protesta estudiantil irrumpió en piscinazo de los reyes del Festival de Viña

El piscinazo de los reyes del Festival de Viña del Mar se vio postergado luego de que un grupo de estudiantes realizara una protesta por el posible retiro de Filosofía del currículum educacional.



Alrededor de 15 personas llegaron hasta el borde de la piscina para manifestar su descontento por los dichos del Consejo Nacional de Educación, que recomendó que la asignatura no sea parte de la Formación General Común de todos los estudiantes de tercero y cuarto medio.



ADN conversó con uno de los estudiantes que ingresó hasta el recinto, quien señaló: "Estamos aquí para defender una educación integral; más humana y no solamente enfocada en la técnica y utilidad, una educación con el fin de formar ciudadanos y no solamente mano de obra barata".