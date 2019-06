Profesores de Pucón envían mensaje a ministra de Educación a través de una canción

El paro nacional de profesores ya suma 16 días sin respuesta por parte del Ejecutivo, lo que ha motivado a docentes de todo el país a manifestarse de distintas formas para llamar la atención de las autoridades en las calles y redes sociales.

Es el caso del Liceo Bicentario de Hoteleria y Turismo de Pucón, que a través de un video en el que interpretan su propia versión de la canción "Basta" de Los Vásquez, y envían un mensaje a la ministra de educación, Marcela Cubillos, para que tome en cuenta el petitorio.

Letra de la canción: Basta por LBHT

Aburrido de esperar a que abran sus oídos

Y se dignen algún día a escuchar el petitorio

Solo les importa cuanto sacan en el SIMCE

No puede seguir así, tenemos que ir a Paro

Profesores y estudiantes

Reclamando sus derechos de aprender con dignidad

niños gordos e ignorantes

no nos olvidemos de la historia ni del arte

No puede seguir así, tenemos que ir a Paro

Basta de limosnas y promesas,

Basta de mentiras, basta de ofertas

Ahora escuche al profesor

Basta de limosnas y promesas,

Basta de mentiras, basta de ofertas

Cubillos escucha esta canción

*Hola Señora Cubillos,

¿Cómo, otra vez nos cambió el plan?

Nada cambia, Artes queda

y con la mención ellos se hacen bien los breas

Y los profes se nos mueren

Todos esperando que les paguen esa deuda

No puede seguir así, tenemos que ir a Paro

La educación se vuelve una empresa

Solo es algo pa lucrar agobiando a los profes y quitando el tiempo en casa

Por eso decimos CUBILLOS NO SEAS LESA

No puede seguir así, tenemos que ir a Paro.

Basta de limosnas y promesas,

Basta de mentiras, basta de ofertas

Ahora escuche al profesor

Basta de limosnas y promesas,

Bastade mentiras, basta de ofertas

Cubillo escucha esta canción

Basta de limosnas y promesas,

Basta de mentiras, basta de ofertas

Ahora escuche al profesor

Basta de limosnas y promesas,

Basta de mentiras, basta de ofertas

Cubillos escucha esta canción

¡AQUÍ VIENEN LOS PROFES!

Basta, babasta

Cambio de la evaluación perjudicial pa la casa

Basta, babasta

Basta ya de que nos sobren toos los profes a contrata

No le robe al profe, así pagan la mención

No le robe al profe, no más doble evaluación

No le robe al profe, más justicia para el profesor

Dignidad pa’ la jubilación

Basta de limosnas y promesas

Basta de mentiras basta de ofertas

Ahora escuche al profesor

Basta de limosnas y promesas

Basta de mentiras basta de ofertas

Cubillo escucha esta canción

¡AQUÍ VIENEN LOS PROFES!

En medio de la problemática el presidente del colegio de profesores, Mario Aguilar, aseguró en ADN hoy que "el Gobierno no ha tenido voluntad de dar respuesta real a nuestro petitorio", que la manifestación se mantiene de manera indefinida, y que parece "intencional" el "abandono" de la educación pública por parte del Ejecutivo.