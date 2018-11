Profesora que asegura ser víctima del robo en Ercilla: Me da pena que piensen que hacemos un montaje

Una de las profesoras, que asegura ser víctimas del robo de sus vehículos en la comuna de Ercilla, entregó su versión de lo ocurrido en la Región de La Araucanía y que horas después terminaría con el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

"Aparece del lado derecho un joven, un sujeto encapuchado gritándonos muy feo con mucho garabato, nos decía ‘para el auto conchetumadre’, ‘bájate conchetumadre’", dijo la mujer en diálogo con el Canal CNN sin identificarse.

La versión de la profesora indica que ellas avisaron a Carabineros de Chile del robo de sus automóviles, que fueron cuatro hombres quienes las intimidaron y que uno de ellos portaba un fierro, al que identifica como una escopeta.

"Los niños quedaron choqueados. La niña se desmayó, me gritaba a mí. Y en eso no sé cómo salió el otro tipo que estaba, agarró mi auto y se lo llevan. Nosotros no alcanzamos a parar, o si no los autos que vienen atrás nos habrían pasado por encima", dijo la mujer.

El relato expone cuándo se enteraron de la muerte de Catrillanca y explica que "cuando nos trajeron acá a Ercilla a constatar lesiones y todo, y nos llevaron después a Collipulli, porque acá no había médico, cuando llegamos allá alguien dice que había un comunero herido y que le habían disparado en la cabeza".

La profesora, quien entrega las versiones que le fueron dando los carabineros de lo ocurrido en la Comunidad Temucuicui, enfatiza que "me sentí tan mal. Yo lloraba, lloraba, lloraba, porque yo sentía que por mí culpa, yo me sentía muy culpable, estuviera pasando todo esto", para luego manifestar que "realmente me da pena que la gente piense que nosotros estamos haciendo un montaje".