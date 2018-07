Profesora de liceo de Cartagena sufrió brutal agresión de alumno y sus padres

Una profesora de inglés del liceo Poeta Vicente Huidobro de Cartagena fue brutalmente agredida por un alumno y su familia, a la salida del recinto educacional.



La víctima se trata de Patricia Sepúlveda, una mujer con discapacidad física leve, quien fue golpeada tras ser abordada primero por el padre del menor, quien había sido suspendido producto de un incidente en donde el estudiante reventó varios ventanales del establecimiento, siendo contenido por inspectores a los cuales amenazó de muerte.



Según el relato de la docente, esta se disponía a emprender retorno rumbo a su hogar cuando recibe el llamado de un hombre "al cual no conocía porque no había ido nunca a las reuniones de apoderados".



El detalle responde al padre del menor, quien le pregunta por las razones de unas malas notas en inglés y sobre el tiempo que iba a estar suspendido su hijo a raíz del incidente, sobre lo cual Sepúlveda sostuvo que era un tema de la inspectoría y que las evaluaciones respondían a que el estudiante no había entregado unos trabajos.



La discusión subió de tono y la profesora prefirió continuar con su camino en las cercanías de un paradero de colectivos en las calles Josefina Nieto con Casanova, cuando en eso el papá se le abalanza encima y le propina dos golpes de puño en el ojo. Acto seguido, se suman la madre y el alumno quienes la patearon en una pierna que presenta problemas de movilidad.



Tras los gritos de Sepúlveda, llegaron profesores y otros estudiantes a socorrerla a casi diez metros del liceo. Luego, fue trasladada a un centro asistencial por una camioneta del Departamento de Salud Municipal.



A raíz de lo ocurrido, la Municipalidad de Cartagena emitió un comunicado en el que repudia los hechos ocurridos, además de informar que se interpuso una querella en tribunales por lesiones, en contra de todos los que resulten responsables. Además, se inició una investigación sumaria para esclarecer los sucesos surgidos.