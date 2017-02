PRI disparó contra la UDI por dichos de Alejandra Bravo y trató de "intolerante" al Movilh

Rechazo transversal causaron los dichos de la presidenta del PRI, Alejandra Bravo, quien se declaró contraria al matrimonio homosexual y a la adopción homoparental, y cuyas palabras terminaron desatando un enfrentamiento interno entre el Partido Regionalista y la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Esto, luego de que el secretario general gremialista, Rodolfo Terrazas, señalara que los planteamientos de la timonel de la colectividad "no es la opinión generalizada de Chile Vamos".

"Una ONG que le pida la renuncia a alguien de otro partido político o conglomerado no tiene sentido, no hay que exagerar las cosas, ella tiene una opinión sobre la materia", dijo el UDI, en respuesta al Movilh, que este viernes llegó hasta la sede del PRI para pedir la renuncia de Bravo y entregarle ejemplares de los libros "Nicolás tiene dos papás" y "Orientación Sexual e Identidad de Género en las Aulas".



Crédito: Javiera Martínez

Desde el PRI, en tanto, su secretario general, Eduardo Salas, salió al paso de la polémica, asegurando que en la próxima reunión del bloque (lunes 20) "manifestaremos nuestra sorpresa por las declaraciones del secretario general de la UDI, Pablo Terrazas que nos parecen absolutamente desleales".

"No corresponde, es para desmarcarse, para hacerlo más fácil, es falta de experiencia. Pablo se equivocó rotundamente", afirmó.

Respecto a la visita del Movilh, Salas agregó que "no se trata de un asunto personal, sino un asunto institucional, esta gente que dice representar a la comunidad homosexual que llevan cartas, regalos, me parece que son intolerantes, cómo no va a tener derecho uno a decir lo que piensa sobre cualquier tema, hay institucionalidades que respetar, no porque a alguien se le ocurre va a decir que renuncie a la vocería".

En esa línea, el diputado Leopoldo Pérez (RN) sostuvo que "no creo que una organización externa, por muy legítima que sea, pueda estar solicitando que una persona se le separe de una posición que los propios partidos integrantes del conglomerado se han dado".

¿Los dichos de Bravo? "Serán un tema que tendrá que tratarse al interior del conglomerado y serán los titulares del comité ejecutivo quienes lo analizarán", concluyó.