Presidente del rodeo rechaza críticas y adelanta gran evento en Rancagua: 'Será el Lollapalooza'

El presidente de la Federación de Rodeo Chileno, Cristián Leiva, enfrentó las críticas de cara al 71° versión del Champion de Chile a realizarse en la ciudad de Rancagua.

En conversación con Emol, el empresario rechazó las críticas y aseguró que al evento asistirán "alrededor de 60 u 80 mil personas entre todas las jornadas, yo creo que será el Lollapalooza del deporte".

"Ha llegado gente con ideologías foráneas que las respetamos, pero no las compartimos. También exigimos respeto. Exigimos que tomen en cuenta nuestro reglamento, cómo practicamos el rodeo", señaló.

Para Leiva, "no porque algo no me gusta me lanzo a la medialuna y empiezo a reclamar. Tenemos las puertas abiertas para mostrar en forma técnica e ilustrada cómo practicamos nuestro deporte, y les pido, por favor, conversemos".

El dirigente del rodeo manifiesta que "el maltrato animal se castiga deportiva y disciplinariamente" y subraya que actualmente cuentan con un tribunal disciplinario autónomo más el respaldo de las universidades Austral y Santo Tomás.

Sobre las lesiones que sufre el novillo, el empresario puntualizó que cuando lo atajan "no hay golpes, es otro mito. Cuando se aprieta el animal, los hematomas son mínimos, hay más hematomas en los corrales cuando están encerrados".

"Menos del dos por ciento de los animales usados tiene hematomas o algo que le haya pasado, eso está comprobado en un estudio", concluyó.