Presidente del directorio de Metro: 'Es víctima de su propio éxito'

Louis De Grange es el presidente del directorio de Metro, quien conversó con el Ciudadano ADN sobre los distintos desafíos que tiene y tendrá el medio de transporte capitalino.

Sobre su relación con el transporte subterráneo declaró sentirse cómodo en su labor, destacando que todo es un gran trabajo en equipo. Además, señaló estar "tremendamente agradecido de la confianza que me dio el Presidente Sebastián Piñera de asumir esta responsabilidad y creo que llegué en un súper buen momento para la empresa".

Haciendo balances sobre el rendimiento de Metro detalla que "ha sido un muy buen año, en particular el 2018, fue el año con la menor cantidad de fallas mecánicas. Se batieron records de pasajeros, la evaluación de la ciudadanía es muy buena y la gente, que es lo más importante, está feliz con las nuevas líneas de Metro".

Otro de los puntos positivos que destacaron los conductores fue la iniciativa de crear un número de denuncias frente a los casos de acoso.

"Si tu consideras por pasajeros transportados la cantidad de acoso en el Metro es menor que a los otros medios de transporte, pero como son casi tres millones de pasajeros todos los días el número de casos siempre va a ser notorio. En ese sentido junto al Ministerio de Género y el de Transporte impulsamos este número", explicó.

Incluso, detalló que la creación de esta nueva forma de denuncia está dentro de los parámetros del servicio, debido a que "los equipos de Metro están preparados para este tipo de denuncias y cuando se hace en más del 95% de los casos se detiene a la persona para ser pasada a Carabineros".

Otro punto a tratar fue la expansión de la red de transporte en las Líneas siete, ocho y nueve.

Para ello, destacó la importancia que tiene llevar el transporte subterráneo a lugares aislados. "Cuando tu llegas con una estación de Metro se genera no sólo la accesibilidad al transporte, sino que se generan muchos otros servicios que favorecen a la comunidad en general", declaró.

Incluso, hizo hincapié en que estas nuevas líneas vienen planificadas de hace bastante tiempo, porque "cuando algunos dicen que en Chile no se hace planificación de transporte, la verdad es que las líneas de Metro son muy parecidas a las que se plantearon en el sesenta", aclaró.

Su entrevista tuvo un segmento de preguntas del público, donde lo que más se destacó fue la petición de una estación en el aeropuerto. El director explicó que, si bien les gustaría, la prioridad es llevar el servicio a los lugares más aislados de la capital.

Otra problemática que se preguntó fue sobre los casos de suicidios, a lo que respondió que "es un tema tremendamente sensible y tenemos la política de no opinar y dar antecedentes al respecto". Sin embargo, señaló que iniciativas como las puertas anti suicidios ayudan, pero no solucionan el problema de fondo.

Finalmente, señaló que "Metro es víctima de su propio éxito", debido a que lograr la descongestión del sistema del transporte es una dificultad con la que tienen que luchar. Esto se debe a que el servicio es tan demandado que cada vez son más sus usuarios.