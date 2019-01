Presidente de la Asociación de Notarios responde a acusaciones de 'lobby feroz' por reforma

El presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros, Alfredo Martin, respondió a las acusaciones de "lobby feroz" del ministro de Justicia, Hernán Larraín, por la reforma al gremio.

En conversación con ADN Hoy, el dirigente sostuvo que "el Gobierno ha intentado establecer en el medio ambiente que nosotros estamos en contra del proyecto, lo que no es así".

"Esto del feroz lobby no es más que un intento por mostrarnos en contra del proyecto y tratar de demostrar que estaríamos presionando a los parlamentarios, lo que no me parece presentable. No lo hemos hecho así", manifestó.

Martin confirmó que "lo que nosotros hemos hecho es hacer lobby en los marcos que la ley establece, no nos hemos salido de eso" y aseguró que durante su presentación en el Congreso indicaron que "estábamos de acuerdo en un 70% con el proyecto".

Además, acusó que "se ha ocultado en cierta medida el gran lobby que han hecho las empresas que venden certificados de firma electrónica avanzada, que son tres o cuatro en Chile que quieren tener esta participación masiva en los trámites notariales".