Presidente de funcionarios del Registro Civil demanda a Nelly Díaz

El presidente de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Julio Peña, presentó una demanda el pasado 23 de agosto contra Nelly Díaz.

Según La Tercera, la acción legal busca que la exdirigenta responda por una rendición financiera de su gestión (2015-2017), la cual no habría entregado.

La mujer, que lideró la movilización de funcionarios en 2015 y que perdió la elección el 15 de junio de este año, debía presentar la documentación respecto del balance financiero transcurridos 30 días desde que asumió la nueva directiva, situación que no ocurrió.

En el texto -presentado ante el 12 Juzgado Civil de Santiago- se pide que Díaz y el extesorero de la asociación informen "la forma en que se utilizaron los fondos acompañando la copia de los instrumentos donde se efectuó dicha actuación, situación que no se ha producido hasta la fecha y que causa perjuicios a mi representada (la asociación)".

Al respecto, la aludida respondió que "creo que estoy pagando el costo de gritar contra los operadores políticos, de pedir que se termine la sinvergüenzura en mi servicio".

"Yo no le he robado a nadie. El tribunal deberá determinar si aquí hay dineros que se han malgastado o no", acotó.