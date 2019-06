Presidente Colegio de Profesores a Cubillos: 'Si no tiene capacidad de resolver problemas, renuncie'

Este jueves miles de docentes se reunieron para marchar en Santiago para que el Gobierno responda su petitorio, donde detuvieron a unas 30 personas.

Lugar en donde el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, le envió directos mensajes a la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

"¡Cómo puede ser que usted siga ausente! ¡No puede ser ministra! Si no tiene capacidad de resolver problemas, entonces renuncie", aseveró el representante de los docentes.

"Usted es ministra de Estado, ministra de Educación, aquí hay un serie conflictos en la educación chilena, cómo puede ser que usted no se involucre, no busque solución, no busque dialogar, no busque encontrar una salida a este conflicto", cuestionó.

Agregando que "si usted se pone al margen y manda al subsecretario, entonces está abandonando sus deberes, todos nosotros le pagamos su sueldo, se lo pagamos los chilenos y chilenas".