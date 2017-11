Presidenta electa de la FEUC: "Sebastián Piñera propone una educación de mercado"

A pocos días de que se realicen las elecciones presidenciales, las propuestas de los candidatos continúan provocando todo tipo de reacciones.

Josefina Canales, presidenta electa de la FEUC, conversó con ADN Hoy respecto a la visión educacional de Sebastián Piñera. "Me parece muy grave que quiera reponer la selección y el copago. La Ley de Inclusión ha sido un avance y creo que es gravísimo los dichos de que pagar un poquito mejora la educación. La segregación aumenta la desigualdad y eso no lo podemos permitir", indicó.

En esa misma línea, la estudiante de educación parvularia señaló que "hace falta hablar de temas sobre la calidad de la educación. Tenemos muchas diferencias con Piñera sobre cómo mejorar esta educación, él propone una de mercado y para nosotros es una perspectiva de cómo la entendemos y si está sirviendo en el país".

Sobre cómo mejorar la calidad educativa en Chile, la integrante del grupo Nueva Acción Universitaria (NAU) apuntó que "hemos visto que los niños han sido invisibles en los últimos gobiernos, es importante trabajar la materia de educación inicial sin dejar de lado la educación superior. Es difícil mejor la educación parvularia si no mejoramos las educadoras que se titular de las universidades y si no fiscalizamos las universidades que tienen estas carreras".

Por último, en relación a la gratuidad, Canales tuvo una categórica mirada. "La gratuidad no puede ser a través de una glosa presupuestaria, porque no define si es que los estudiantes la podrán tener el próximo año. Hay un problema de raíz cuando, por falta de recursos, estudiantes no pueden acceder a la educación superior", concluyó.