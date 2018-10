Presidenta Corte Apelaciones y fallo de Karadima: No existe ni proyecto entregado ni menos sentencia

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, descartó que se haya llegado a una decisión en torno a la demanda indemnizatoria de tres víctimas de Karadima contra el Arzobispado por 450 millones de pesos.

"No existe hasta la fecha ni proyecto entregado ni menos sentencia sobre esta materia", señaló enfática la jueza.

Es por eso que Lusic informó además que se decidió "no iniciar ninguna investigación administrativa porque no lo ameritaba".

Esta mañana el presidente de la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, informó por su parte que "la causa está en estudio, todavía no se ha votado. El viernes no nos pudimos reunir porque el abogado integrante Jaime Guerrero no se encontraba en la Corte. Por lo que aún no se ha adoptado un acuerdo".