Presentan querella por el ataque que sufrió un joven trans en Pedro Aguirre Cerda

Durante este jueves, se presentó una querella por el ataque que sufrió Matías Mella (18), un joven trans en Pedro Aguirre Cerda, durante la madrugada del lunes.



Al afectado se le hizo un símbolo nazi, específicamente una esvástica, en uno de sus brazos, por lo que se presentó una querella en el décimo Juzgado de Garantía contra quienes resulten responsables.



La víctima contó que los agresores "se dedicaron a insultarme y a golpearme. Después logré escapar con todo el dolor (…). Me hicieron el símbolo nazi, tenían un cuello negro y una capucha, y me dijeron que iban a quitarme lo lesbiana. Quise gritar, pero está paralizado".



Por su parte, el alcalde de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, Juan Rozas Romero, sostuvo que "presentamos esta querella para demostrar que no toleramos ningún tipo de violencia. Estamos apoyando a Matías y hay varios ataques que han ocurrido en el país en estos dos meses y medio (de lo que va del año)".



El caso fue llevado ante Carabineros para realizarse la denuncia. En tanto, se están realizando las indagaciones requeridas por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Metropolitana.