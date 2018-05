Presentan querella contra Macarena Venegas por irregularidades en caso Financoop

Una querella fue presentada en el 7° Juzgado de Garantía contra la abogada y conductora de televisión, Macarena Venegas, por el delito de prevaricación.

Un total de 15 clientes suyos la acusan de irregularidades en los acuerdos judiciales por el caso de estafa contra la empresa Financoop que se tramita en la justicia.

Se presume que la abogada perjudicó a sus propios clientes en la votación para el acuerdo entre la firma y sus acreedores.

Según el abogado José Tomás Fabres, "no nos explicamos esa conducta, que es muy seria en el ejercicio de la abogacía, sino como un intento de apoyar a la empresa en su plan de resurrección".





Por su parte, Macarena Venegas aseguró que "no tiene ningún argumento, ningún fundamento, acá he trabajado muchísimo para prestar mis servicios legales, lo he hecho de manera totalmente gratuita".

"Lo más importante es que yo no gano nada por ayudar a una posición u otra", subrayó la conductora de televisión.

Se espera que durante los próximos días se presenten nuevas querellas a la espera que la justicia acoja a trámite la primera acción penal. Además, se realizaría una nueva reunión entre acreedores y la firma para llegar a un acuerdo.