Premio nacional de Ciencias 2007: "Cuando el banco me negó la tarjeta sentí rabia y humillación"

Mirna Schindler, ADN

A comienzos de abril, el académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, el doctor en Física, Miguel Kiwi, fue invitado a dictar una conferencia en uno de los congresos más prestigiosos del mundo en su especialidad, en San Francisco, Estados Unidos.

Tras tener problemas con una tarjeta de crédito, le pidió a su banco cambiarla. La solicitud fue denegada, bajo el argumento que el científico y cliente por 30 años de ese banco había traspasado el límite de edad.

"Me pilló de sorpresa. Me dio una rabia infinita. No me lo esperaba para nada. El banco estaba cubierto, yo tenía depósitos, no había motivo alguno para este trato", dice enfáticamente el dos veces presidente de la Sociedad Chilena de Física, quien acaba de cumplir los 80 años.

Miguel Kiwi no se quedó tranquilo y su banco revocó la medida. Dos meses más tarde, vio en cartas al director de El Mercurio una experiencia parecida a la suya, relatada por una normalista jubilada. Fue ahí cuando decidió hacer público su caso enviando una carta en respuesta a la profesora Ilka Soza. Paradójicamente, el académico afirma que tras conocerse su historia comenzó a recibir una serie de ofertas de bancos para otorgarle tarjetas de crédito.

"Una sociedad se caracteriza por la forma en que trata a sus adultos mayores. Aquí somos descartables. Cumplimos nuestro cometido y arrégleselas como pueda", concluye el profesor Kiwi.