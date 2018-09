Posteo en Facebook costó puesto en el Gobierno a sobrina nieta de Pinochet

La jefa de Gabinete de la Secretaria Regional de Cultura de la región de Los Lagos, Isidora Hiriart Benavente, sobrina nieta de Augusto Pinochet, renunció a su cargo, tras una serie de medidas de presión de organizaciones culturales y políticas de oposición.

La situación se generó al difundirse un mensaje del perfil de Facebook de la abogada, fechado en 2014, en el que se refería a Pinochet como "visionario".

"No puedo estar más orgullosa de ser su sobrina nieta. Que sabiduría", escribió el 11 de septiembre de ese año, al compartir un video de un discurso del exdictador.

La viralización del registro en la plataforma activó una serie de protestas en redes sociales por parte de organizaciones de artistas en el sur, a las que se sumaron cinco integrantes de la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, que firmaron una carta pidiendo la salida de la personera.

Ante las manifestaciones, Hiriart, abogada con estudios en la Universidad de Los Andes, y que había ingresado a principios de este mes al servicio público, presentó su renuncia, la que fue anunciada por la Seremi de Cultura de Los Lagos, Amanda Milosevich, a un grupo de dirigentes de organizaciones de la zona, a quienes convocó a una reunión en los estacionamientos del edificio de la Intendencia Regional.

"Yo conocía a Isidora, a su esposo y sus tres hijos, y por el apellido Hiriart por supuesto que yo sabía que podía tener un vínculo; pero nos sabía nada más. No he investigado ni a ella ni a ninguno de mis funcionarios ni tampoco lo voy a hacer jamás. Para mí, cada persona es una persona individual y yo parto por ahí. Yo no prejuzgo a nadie y eso, y creo, es una buena señal", se justificó Milosevich, en declaraciones al Diario El Llanquihue de Puerto Montt.