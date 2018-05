Política energética para Aysén: organizaciones sociales entregan propuesta al Gobierno

"Esta es la visión que desde la ciudadanía construimos con énfasis en los ejes políticos que esperamos se impulsen en la región de Aysén en materia energética: Desartificialización mediante un modelo de desarrollo menos intensivo en uso de energía, eficiencia, ahorro, megawatts; Desmercantilización a través de autogeneración con ERNC; mercado con ERNC".

Con este mensaje, un grupo de dirigentes de diversas organizaciones de la región de Aysén entregaron a la ministra de Energía, Susana Jiménez, el documento matriz de la Propuesta Ciudadana de Política Energética para Aysén Reserva de Vida (PCPE-ARV). Los representantes son parte de quienes, desde la sociedad civil, participaron en la Comisión Regional de Desarrollo Energético que acompañó el proceso de construcción de la Política Energética institucional al año 2050, que lanzara el ex ministro de Energía, Andrés Romero, en febrero pasado en Coyhaique. Sin embargo, el gobierno de Michelle Bachelet no alcanzó a dictar el decreto de promulgación. Por esta razón, desde la sociedad civil buscan saber si la administración de Sebastián Piñera dará o no este paso pendiente.

"Estamos preocupados por cuál va a ser la mirada que el gobierno va a tener respecto a temas energéticos, que son tan sensibles para la comunidad" expresó Guido Jaramillo, de la Comisión Justicia y Paz del Vicariato de Aysén. "Esperaremos la propuesta definitiva; la ministra dijo que en dos meses más va a salir. Tenemos la esperanza de que se va a continuar el camino que hemos recorrido hasta acá para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra región, especialmente en materia de energía" indicó.

Para la senadora por Aysén Ximena Órdenes, lo relevante del debate que se abre es que "se tome en consideración la Política Energética Regional que se trabajó durante por lo menos tres años, con amplios sectores, ya que eso nos hace avanzar hacia una participación ciudadana como ejercicio vinculante".

Lo que está ocurriendo en Aysén en materia energética y movimiento ciudadano, es seguido de cerca por James Blair, antropólogo y miembro del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales de Estados Unidos (NRDC, por sus siglas en inglés), quien estuvo en Chile para participar del V Encuentro de la Red por los Ríos Libres.

La participación y apoyo de esta ONG norteamericana tiene gran relevancia para las demandas ciudadanas de la región y su rol, dicen, puede generar impactos similares en la agenda energética del país, como ya ocurrió hace 12 años atrás. NRDC tuvo una activa participación en el movimiento "Patagonia sin Represas" en 2006, agitando la agenda nacional con su campaña contra Hidroaysén, proyecto de Endesa y Colbún que finalmente fue declarado "inviable" el año pasado.

Tras su paso en Chile, Balir comentó algunas "victorias medioambientales" que según explicó, se consiguieron gracias a una fuerte movilización social. En ese contexto, destacó el fin del proyecto Mediterráneo SA en el río Pueblo cerca de Cochamó y tres proyectos de Energía Austral Spa, que se emplazarían en Aysén. Sin embargo, también alertó sobre proyectos que aun siguen en curso y amenazan con destruir la biodiversidad en los lugares donde se emplazarían. Es el caso del embalse La Punilla en la comuna de San Fabián, Región del Ñuble. Según Blair, este proyecto inundaría 1.700 hectáreas en la zona, afectando directamente a lugareños y animales como el huemul y el pudú. La Punilla partió hace dos años y se espera que los estudios y sondajes comiencen en 2018.

Balir, además, mostró su preocupación en el ámbito legislativo respecto de la discusión en torno a la reforma al Código de Aguas. En esa línea, el activista asegura que la ONG, en conjunto con organizaciones sociales chilenas, monitorean de cerca el tema y reiteran su llamado a las autoridades a abordar seriamente la privatización de los ríos en Chile.