Poduje sobre fondos espejo en regiones: "El problema está en la Intendencia"

El urbanista y director de Espacio Público, Iván Poduje, analizó la realidad del transporte público en regiones y criticó el uso que se le dan a los Fondos de Apoyo Regional (FAR) también conocidos como "fondos espejo" derivados del Transantiago.

En conversación con ADN Hoy, el arquitecto enumeró una serie de problemas como licitaciones caducadas, la disminución del número de pasajeros, la detención de los planes de inversión y que "las máquinas son de muy bajo estándar, son verdaderos camiones con carrocerías".

"¿Qué efecto están teniendo los fondos espejo? Recordemos que son del orden de 800 millones de dólares por año, esto son tres o cuatro hospitales regionales", subrayó.





Poduje explica que parte del problema es que la inversión de los "fondos espejo" depende de los Consejos Regionales (Core) y de las iniciativas que se propongan desde la Intendencia.

"Como no hay un plan estratégico de la región que pueden ser inversiones estructurales, el Core va on demand, es decir, va respondiendo a las demandas de sus electores con proyectos muy pequeñitos que atomizan la inversión", precisó.

En ese marco, "el problema está en la Intendencia. El intendente o gobernador regional tiene como función formular un plan para que los Cores puedan votar".

Para el urbanista, hay cuatro ideas centrales para enfrentar el problema: Eliminar la atribución del FAR para gastar platas en proyectos que no son de transporte, que vayan en proyectos que estén en plan de inversión y no se asignen discrecionalmente año a año por el Core, que estos proyectos sean estratégicos y una vinculación con la planificación territorial.