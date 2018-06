Piñera y homoparentalidad: Uno de los criterios será que haya figura paterna y materna en lo posible

"Nuestra posición es buscar el mejor interés de los niños: descartar personas o parejas que quieran adoptar y tengan antecedentes penales o de consumo de drogas o violencia intrafamiliar".

Así, el Presidente Sebastián Piñera aclaró la postura del Gobierno respecto a la adopción de menores, advirtiendo en ADN Hoy que para ello "estableceremos criterios: estabilidad de la familia; la capacidad de garantizar un desarrollo material y espiritual del niño, y que exista la figura paterna y materna en la medida de lo posible. Quien va a decidir será el juez de familia. (Pero) No va a haber discriminación arbitraria".

¿Podrán adoptar parejas del mismo sexo? "El tema que me preocupa son los niños, lo único que le interesa a algunos es que si cierta pareja tiene derecho o no a adoptar. El que tiene derecho a ser adoptado por una familia que los acoja y proteja son los niños, no son en consecuencia los adultos. Por tanto, cuando la única pregunta que se me hace es ésa, estamos equivocando el debate", aseveró.

En ese sentido, Piñera reconoció que "puede que la mejor familia no sea una familia tradicional y respeto plenamente que en Chile hay una diversidad de familias. La ley lo que establecerá serán criterios y que deberán ser interpretados por el juez en cada caso (...) Acá no se trata de discriminar a nadie, la pregunta no es si este señor o señora tiene derecho a adoptar, sino que debemos preguntarnos cuál es la mejor familia".

Respecto a la Ley de Identidad de Género, el Presidente Piñera fue tajante en señalar que "no comparto la apreciación del diputado" Leonidas Romero, quien arremetió contra la actriz Daniela Vega, recordando que "hasta donde yo sé no ha operado".

"Nació hombre, por lo tanto espero que el presidente se haya equivocado. Si Piñera insiste (en el homenaje) yo estoy equivocado en apoyarlo y voy a tener que dar un paso al costado. Yo me siento que tengo pelo y soy pelado. Si usted me dice que Daniel Vega es mujer, yo discrepo", sostuvo el parlamentario.

Al respecto, Piñera explicó que en esta materia "propusimos al Congreso que los niños menores de 14 años no nos parece prudente que hagan cambio de género registral, ya que a esa altura no se han definido aún y así lo confirman los estudios. Los mayores de 18 tienen derecho a tomar sus propias decisiones".

"Pero entre 14 y 18 años, que es cuando se consolida, se define, lo que planteamos es que pueda haber cambio registral en el Registro Civil, siempre y cuando haya habido examen psicológico y cuente con el apoyo de los padres (...) Es el juez de familia que tiene que evaluar esta situación y autorizar ese cambio registral", detalló.

Y agregó: "Algunos querían que se puediera hacer cambio de registral de sexo desde cualquier edad, y otros querían que sólo los mayores de edad. Buscamos una solución que creímos la más sabia, reconocer el problema, pero actuar con prudencia. Entre 14 y 18 años, quienes más quieren y están comprometidos con esa situación son los padres, por lo que darles una voz nos pareció necesaria".